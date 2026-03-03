Eliminan en Palma la autorización previa de Recursos Hídricos para agilizar la construcción en zonas inundables

Archivo - El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha anunciado este martes que el Consistorio ha acordado eliminar la autorización previa por parte de Recursos Hídricos en la tramitación de licencias urbanísticas en zonas inundables de la ciudad con el objetivo de agilizar los procedimientos.

Fidalgo ha explicado en rueda de prensa este acuerdo con la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua para que este trámite se realice al inicio de la solicitud de la licencia mediante una declaración responsable, lo que permitirá, ha dicho, que ambas administraciones puedan tramitar el expediente de forma simultánea.

"Con este paso se reduce de forma considerable el tiempo de concesión de una licencia que podría alargarse, dada la carga de trabajo de Recursos Hídricos, de hasta casi dos años", ha asegurado el regidor.

Según ha explicado, el solicitante deberá presentar ante el Ayuntamiento la declaración responsable junto con el anexo de cumplimiento normativo. Esta documentación será revisada junto al resto del expediente de licencia para poder emitir los informes técnicos correspondientes, sin necesidad de esperar a una autorización previa expresa.

Fidalgo ha señalado que esta nueva forma de tramitación se aplicará tanto a los nuevos expedientes, como a aquellos que actualmente se encuentran en curso, que ascienden a unos 350. Según ha reiterado, se garantiza igualmente el "pleno cumplimiento de la normativa hidráulica vigente".