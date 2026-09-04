Emaya actúa en más de 1,5 millones de metros lineales de calles y espacios viarios hasta julio

Maleza en la acera. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha actuado, entre los meses de enero y julio, en más de 1,5 millones de metros lineales de calles y espacios viarios y en más de 208.000 metros cuadrados de solares, aparcamientos, pasajes peatonales y otras zonas públicas.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este viernes en un comunicado que la empresa pública ha efectuado actuaciones de desbroce en casi 49.000 metros cuadrados de solares públicos, pasajes peatonales, aparcamientos y zonas de ocio canino.

La empresa municipal también ha intervenido en más de 218.000 metros lineales de calles, aceras, bordillos y caminos, en barrios y polígonos, dentro de los trabajos de eliminación y control de vegetación, rastrojos y ramas de árboles y arbustos en los espacios públicos de la ciudad.

Según el último balance disponible, correspondiente a julio, las actuaciones desarrolladas por 13 operarios han concentrado un mayor volumen de trabajo en las zonas de Les Meravelles, Can Pastilla y en los caminos del entorno de son Espanyol y Son Ferriol.

Entre las últimas zonas atendidas también figuran Estadi Balear, Amanecer, Can Pere Antoni, Son Puig, S'Hostalot, Santa Catalina y Son Flor, además de distintos caminos y tramos viarios distribuidos por la ciudad.

El servicio de desbroce de Emaya continúa actuando en distintos barrios y zonas de Palma, dentro de la planificación de mantenimiento y conservación de los espacios públicos de Cort.

Los trabajos realizados han abarcado calles principales, zonas residenciales, caminos, solares, aparcamientos y otros espacios de uso ciudadano, con intervenciones adaptadas a las características cada entorno.

Según el Ayuntamiento, en los últimos años se ha actuado en lugares que necesitaban un tratamiento diferenciado, como solares municipales, zonas comunitarias, aparcamientos y otros puntos urbanos. En este sentido, se ha trabajado sobre zonas de ocio canino y espacios ubicados en Camp Redó, Son Gotleu y Es Cap Pinar.

La planificación del servicio ha mantenido este pasado mes de agosto las actuaciones en otros puntos de la ciudad, entre ellos Son Dameto, Foners, Nou Llevant, Es Molinar, Coll d'en Rabassa, S'Arenal, Es Pil·larí, S'Aranjassa, Casa Blanca, La Soledat, Son Fortesa, Son Canals y polígono de Son Castelló.