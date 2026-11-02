Emaya aprueba su presupuesto de 2027 con ingresos de 161 millones y una inversión de 38 millones en servicios esenciales

Archivo - Trabajadores de Emaya hacen tareas de limpieza en Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa municipal Emaya ha aprobado la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2027, que prevé unos ingresos de 161,12 millones de euros y una partida de 38,15 millones de euros destinada a inversiones para la mejora de los servicios esenciales.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este lunes en un comunicado que la previsión de ingresos supone un incremento del 3,34 por ciento respecto a los 155,9 millones del presupuesto anterior.

Este dato global se desglosa en la cifra neta de negocios, determinada por la venta de agua, alcantarillado, recogida y la comercialización de energía, que crece un 2,24 por ciento; las subvenciones de explotación procedentes de Cort (28,45 millones) y de la Dirección General de Recursos Hídricos (16,78 millones); y otros ingresos de explotación, que aumentan un 1,16 por ciento respecto a 2026.

Por su parte, el presupuesto de inversiones mantiene el mismo volumen que el ejercicio anterior, con un total de 38,15 millones de euros. Los objetivos estratégicos de estas cuentas se centran en reforzar la eficiencia operativa y la sostenibilidad urbana a través de la renovación de redes del ciclo del agua, la depuración y la modernización de la flota de limpieza y recogida.

El área de depuración contará con 23,38 millones de euros destinados a la finalización de la primera fase de la nueva estación depuradora Palma II, así como al inicio de su segunda fase.

Para la renovación de las redes de agua y alcantarillado se destinarán 4,74 millones de euros en 2027. Según los datos de la empresa municipal, la media de inversión en este concepto durante el periodo 2023-2025 se ha situado en 6,75 millones de euros anuales, frente a los 3,63 millones anuales del trienio anterior, con el objetivo de avanzar en la modernización de la red, mejorar la eficiencia y reducir incidencias.

Asimismo, las cuentas de 2027 contemplan la continuidad en la renovación de la flota de recogida y limpieza para priorizar los equipos mecánicos de barrido y los camiones recolectores.

En los últimos tres años, el importe invertido en este ámbito ha alcanzado los 15,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 63,68 por ciento en comparación con los 9,5 millones destinados en el trienio precedente, con el fin de adaptar los medios operativos a las exigencias del servicio urbano.