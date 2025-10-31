Emaya destinará 38,2 millones de euros a inversiones en 2026, un 19% más que este año

Archivo - Efectivos de Emaya tras la Revetla de Sant Joan - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de EMaya ha aprobado este viernes la propuesta de presupuesto de la empresa municipal para 2026, que incluye 38,2 millones de euros en inversiones, un 19% más que los previstos en 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, este incremento responde a la planificación de actuaciones estratégicas en materia de renovación de redes del ciclo del agua, depuración y modernización de la flota, especialmente en lo relativo a los equipos de limpieza y recogida.

Asimismo, el presupuesto contempla una previsión de ingresos total de 155,9 millones de euros, frente a los 152,8 millones del presupuesto de este año, lo que representa un aumento del 2%.

Los ingresos se desglosan en la cifra neta de negocios determinada principalmente por los ingresos por venta de agua, alcantarillado y recogida, que crecen en porcentaje redondo un 2% respecto al presupuesto del ejercicio anterior; los ingresos por subvenciones de explotación que proceden del Ayuntamiento, con una aportación de 25,4 millones, y de la Dirección General de Recursos Hídricos, por un importe de 16,8 millones; y otros ingresos de explotación, que crecen en un 5,5% respecto a 2025.

En cuanto a la depuración, con una dotación de 22,7 millones de euros financiados en mayor parte por el Govern, se incluye la finalización de la primera fase de la nueva depuradora Palma II, así como el inicio de la segunda fase del proyecto. De este modo, se incrementa la inversión en depuración un 62%.

También aumenta el importe destinado a la renovación de redes de agua y alcantarillado, que pasa de 4,5 millones de euros en 2024 a 5,8 millones, lo que refleja un crecimiento del 27,8%. En los últimos tres años, la subida ha sido del 51,5%.

En total, la inversión en renovación de redes durante este último periodo asciende a 22 millones de euros, frente a los 14,5 millones destinados en los tres años anteriores. Una evolución que, según Cort, permite avanzar en la modernización de la red, mejorar la eficiencia del servicio y reducir las incidencias en el suministro.

También se prevé continuar con la renovación de la flota de recogida y limpieza durante el próximo año, con especial atención a los equipos de baldeo, con el objetivo de reforzar frecuencias y ampliar servicios.

En los últimos tres años, el importe destinado a este ámbito ha alcanzado los 14,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 48% respecto al trienio anterior, cuya cifra total fue de 9,5 millones de euros.

En conjunto, ha destacado el Ayuntamiento, el presupuesto de Emaya para el año 2026 refleja una planificación orientada a la continuidad de los servicios, la mejora de infraestructuras clave y el ajuste a las condiciones del entorno económico.

De este modo, las cuentas permiten mantener la actividad con estabilidad, priorizando inversiones estratégicas y una gestión eficiente de los recursos disponibles, han sostenido.