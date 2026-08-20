Emaya incorpora 20 operarios y cinco nuevos camiones a su flota

Los cinco nuevos camiones de la flota de Emaya. - EMAYA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha incorporado 20 operativos y ha ampliado su flota con cinco nuevos camiones que permitirán optimizar la atención y el mantenimiento de los espacios, así como incrementar la calidad y agilizar la prestación del servicio.

De este parque motorizado, dos unidades son camiones ligeros de 3,5 toneladas, con caja alta cerrada basculante y una carga útil de 689 kilos, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Por sus características, son vehículos compactos y versátiles que facilitarán una operativas más ágil y contribuirán a mejorar la eficiencia a la hora de realizar estas funciones. El coste unitario de cada vehículo es de casi 50.000 euros lo que eleva la inversión total a cerca de 100.000 euros.

La nueva flota incluye, además, tres camiones medianos de seis toneladas con caja abierta, un volumen útil de diez metros cúbicos, y elevador con capacidad de carga de 500 kilos. Estas unidades responden a la necesidad de incrementar la capacidad de recogida de residuos en la vía pública y la cobertura de las rutas.

Cada camión mediano tiene un coste unitario de casi 57.000 euros, lo que supone una inversión total de 170.700 euros por la adquisición de las tres unidades.

Con el refuerzo de la plantilla y la flota, Emaya prevé reducir los tiempos de respuesta ante las incidencias, mejorar la eficiencia de la intervenciones y optimizar la calidad de la limpieza y el mantenimiento en las calles y vías públicas de Palma.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Pese a contar con un dispositivo más amplio, Emaya ha recordado que la colaboración ciudadana es fundamental y que los objetos voluminosos deben depositarse únicamente el día asignado a cada zona entre las 20.00 y las 22.00 horas, siempre junto a la propia vivienda y sin obstaculizar el paso.

Estos objetos no deben dejarse nunca junto a los contenedores, sino que se recomienda depositar en la vía pública un máximo de cuatro unidades por cada día de recogida.

Fuera de la fecha establecida, los usuarios deben trasladar estos residuos a los parques verdes de Son Castelló y Sant Jordi, a los que próximamente se sumará el de Llevant.