Emaya inicia la limpieza de los casi 30.000 imbornales de Palma como medida preventiva ante la llegada de las lluvias

Archivo - Un imbornal atascado en una vía pública de Toledo. - PSOE - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha iniciado su plan de limpieza y mantenimiento de los cerca de 30.000 imbornales de Palma como acción preventiva ante la llegada de las lluvias, una actuación que permitirá evitar inundaciones y acumulaciones de agua en las calles palmesanas.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este viernes en un comunicado que el programa se revisa anualmente y clasifica los imbornales según su nivel de acumulación de suciedad para fijar las frecuencias de intervenciones de mantenimiento necesarias en cada uno de estos elementos.

Así, los imbornales con mayor acumulación de residuos reciben dos limpiezas profundas anuales, mientras que los que tienen un nivel medio de suciedad se limpian una vez al año, y los que tienen una menor acumulación, cada dos años.

El mantenimiento de los imbornales de la ciudad se ha planificado de forma adaptada a las necesidades de cada uno de ellos en función de su ubicación, entorno y nivel de acumulación de residuos.

Emaya ha recordado que durante otoño es habitual la acumulación de hojarasca en los imbornales, aunque no afecte al correcto funcionamiento. No obstante, el verdadero riesgo para la evacuación del agua está en el exceso de lodo y materiales sólidos que se acumulan en su interior.

Los imbornales disponen de un amplio espacio interior diseñado específicamente para retener residuos y facilitar su retirada durante las tareas de mantenimiento. Esto permite que el sistema de drenaje siga funcionando con normalidad incluso cuando se produce una acumulación de residuos.

El mantenimiento de los imbornales forma parte de la red de aguas pluviales de Palma, que suma 600 kilómetros de conducciones por toda la ciudad.