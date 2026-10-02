Emaya inicia el próximo lunes la renovación de las redes de agua en la calle dels Caputxins y la plaza de l'Olivar - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya iniciará el próximo lunes, 5 de octubre, las obras de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en el entorno de la calle dels Caputxins y la plaza de l'Olivar.

Está previsto que el plazo de ejecución de los trabajos sea de tres meses, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Durante este periodo, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para sustituir y renovar los tramos previstos en el proyecto, con el objetivo de mejorar y modernizar las infraestructuras de servicios de esta zona.

El proyecto cuenta con un importe de adjudicación de 181.500 euros y contempla la renovación de 67 metros de la red de agua potable y 30 metros de la red de alcantarillado, permitiendo actualizar unas infraestructuras esenciales y contribuir a mejorar su funcionamiento, conservación y eficiencia.

El Ayuntamiento ha destacado que con esta intervención se continúa avanzando en la mejora y renovación de las infraestructuras urbanas de Palma, mediante actuaciones destinadas a garantizar la calidad y el adecuado funcionamiento de servicios básicos para la ciudadanía.

De su lado, Emaya agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas actuaciones, que permitirán seguir modernizando las infraestructuras esenciales de Palma.