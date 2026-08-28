Emaya limpia una zona de Son Gotleu donde se habían acumulado todo tipo de basuras y residuos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha llevado a cabo una actuación especial de limpieza en un punto del barrio de Son Gotleu, donde se había constatado la proliferación de basura, residuos y todo tipo de desechos, además de objetos voluminosos.

La intervención de los operarios de Emaya, según ha informado el Consistorio en un comunicado, se produjo este jueves jueves, por la tarde, en un espacio de la calle Francesc Julià, en Son Gotleu.

La empresa municipal ha intensificado, desde hace tiempo, tanto en los turnos ordinarios como mediante acciones puntuales de refuerzo, las labores de limpieza en las zonas donde es más necesario.

Al mismo tiempo, y paralelamente a las intervenciones de limpieza, en las que también desempeña un papel determinante el programa de refuerzo 'Palma a punt', Emaya apuesta por la vigilancia, a través de los controladores medioambientales, en los distintos barrios de la ciudad, con la intención de detectar y sancionar conductas incívicas relacionadas con el depósito de desechos.

Desde el Consistorio han destacado las iniciativas educativas e informativas que Emaya lleva a cabo tanto en los centros escolares como en las mesas informativas en distintos barrios de la ciudad.