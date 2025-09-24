Emaya promueve una campaña de concienciación sobre las obligaciones de los propietarios de animales

Mesa informativa de Emaya sobre las obligaciones de los propietarios de mascotas. - EMAYA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya promueve la campaña de concienciación sobre el bienestar animal con nuevas mesas informativas donde técnicos municipales proporcionan a los propietarios información sobre sus obligaciones.

Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, las mesas de información están disponibles desde el pasado martes 23 de septiembre hasta el lunes 29 de octubre.

La empresa pública ha informado de que el objetivo de la campaña, llamada "El teu ca té la necessitat; tu tens el deure" -'Tu perro tiene la necesidad, tú tienes el deber'-, es fomentar el respeto por el entorno y cumplir las obligaciones como propietario de una mascota.

Los técnicos, además de proporcionar información directa, reparten dispensadores de bolsas para la recogida de defecaciones caninas y botellas para limpiar la orina de las calles. También recuerdan a los usuarios la obligatoriedad del microchip, la vacunación actualizada, el uso de la correa en la vía pública y la prohibición de alimentar cualquier tipo de animal en las calles o plazas.

También se informa de la prohibición de acceso de las mascotas a zonas de arena o áreas de juego infantil y de la compraventa de animales fuera de establecimientos legalizados. La campaña incide especialmente en la prevención de "conductas incívicas" que pueden implicar sanciones económicas.

FECHAS Y HORARIOS

El Ayuntamiento ha indicado que las próximas fechas serán el 25 de septiembre en s'Escorxador, el 30 de septiembte en el parque de ses Estacions y, el 29 de octubre en el parque Rosa Bueno, del Rafal Nou.

El horario de las mesas es de 16.00 a las 20.00 horas, excepto la fecha de Rosa Bueno, que tendrá atención al público de 14.00 a 18.00 horas.