Emaya renueva un tramo de la red de saneamiento de Palma mediante una tecnología que permite ahorrar más de 30.000 euros - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emaya está ejecutando las obras de remodelación de un tramo de la red de saneamiento sanitario que conecta la plaza de Cort con la calle Costa d'en Brossa mediante tecnología sin zanja, un sistema que permite rehabilitar infraestructuras complejas minimizando las afectaciones sobre el entorno urbano y que reduce el coste de actuación en más de 30.000 euros.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este jueves en un comunicado que la actuación, que está previsto que termine este viernes, se está efectuado en un punto de "especial complejidad técnica", situado a 3,5 metros de profundidad y que, gracias a la tecnología que se ha implementado, se mantendrá con normalidad el suministro de agua y el funcionamiento habitual de los servicios en la zona.

La tecnología sin zanja, han añadido, ha reducido el coste de la remodelación de 48.000 euros a 17.812 euros, lo que permite a Cort ahorrar más de 30.000 euros al tiempo que mantiene un tiempo de ejecución "reducido".

Los trabajos se llevan a cabo en una de las zonas más transitadas del centro de Palma, ya que comenzaron justo delante del Hotel Cort y terminarán en Costa d'en Brossa, por lo que Emaya ha optado por aplicar una solución técnica que evita las excavaciones tradicionales y permite renovar la conducción existente sin afectar al pavimento ni alterar de forma significativa la actividad habitual del entorno.

Mediante esta intervención, se están rehabilitando 40 metros lineales de una tubería de alcantarillado de hormigón de 20 centímetros de diámetro. Además, el equipo de la empresa pública municipal está actuando sobre cinco acometidas domiciliarias conectadas a la red.

La infraestructura se encuentra situada en una calle peatonal, en un tramo de escaleras, y a una profundidad aproximada de 3,5 metros, unas características que hacen "especialmente compleja" cualquier intervención mediante obra convencional.

De haberse ejecutado mediante métodos convencionales, ha asegurado el Ayuntamiento, las obras habrían exigido la apertura de zanjas a lo largo de varias calles del centro histórico, lo que habría prolongado los plazos de ejecución y habría generado más afecciones para residentes, comerciantes y visitantes.

"Mediante la actuación con tecnología sin zanja, la duración de los trabajos se reduce significativamente, se triplica la eficiencia de la actuación y se consigue también una disminución significativa de los costes de ejecución", han añadido.

Se trata del tercer conjunto de actuaciones que se han realizado en Palma mediante esta tecnología, que la empresa municipal incorporó en 2025. Las próximas intervenciones previstas comenzarán la semana que viene en la calle Can Sales, también en el centro de la capital mallorquina, mientras que una actuación de mayor alcance se desarrollará posteriormente en la calle Vicari Joaquim Fuster, en el barrio de es Molinar.