Restablecido el suministro de agua tras la reparación de la avería en la Vileta

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha reparado completamente la avería que este jueves provocó una gran fuga de agua en la Vileta, de modo que se ha restablecido el suministro.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, las brigadas han trabajado para recuperar la normalidad lo antes posible. Así, el servicio de suministro de agua, que se interrumpió a causa del incidente, se restableció este jueves sobre las 22.00 horas.

Fue alrededor de las 16.15 horas cuando se registró la incidencia, que causó una gran fuga de agua que inundó parte de la calzada y provocó tráfico lento en la zona.

El agua se desbordó hasta llegar a la Vía de Cintura, donde se produjeron kilométricas retenciones. Así, Emaya interrumpió el suministro de agua en determinadas zonas de Palma para poder reparar la avería.

Tras las primeras inspecciones, la avería fue localizada en un tramo de la tubería situado en la esquina entre el camino de la Vileta y el camino de Son Moix.