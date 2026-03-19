Emaya retira 200 kilos de residuos en el parque de sa Taulera - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha retirado 200 kilos de basura y residuos en el espacio natural del parque de sa Taulera en las tareas de limpieza y mantenimiento en esta zona de Ponent de Palma.

La empresa municipal ha destinado dos operarios y un vehículo para realizar este trabajo que, según ha subrayado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se enmarca en el plan de refuerzos puntuales de la limpieza en diferentes puntos de la ciudad.