Una embarcación de alta velocidad se incorpora a la vigilancia de Cabrera. - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha incorporado una nueva embarcación de alta velocidad para reforzar la vigilancia en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, con una inversión de 375.311 euros.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha presentado este miércoles la nueva embarcación en un acto en el que también ha participado la directora del parque, Maria Valens.

La incorporación de este nuevo medio, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el marco del convenio entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y la Comunidad Autónoma.

En este sentido, permite ampliar y modernizar los recursos destinados a la vigilancia y conservación de uno de los espacios naturales más valiosos del archipiélago.

De este modo, esta actuación pone de manifiesto el compromiso inversor del Govern en la protección del medio marino y se inscribe en el despliegue del Plan de Conservación Marina, que prevé reforzar los recursos destinados a la vigilancia y la gestión efectiva de los espacios marinos protegidos.

La nueva embarcación semirrígida, de 12 metros de eslora y alta velocidad, se incorpora a la flotilla del parque --que ya cuenta con seis embarcaciones, incluida una eléctrica-- y permitirá intensificar el control en aguas abiertas y en la zona ampliada del parque, así como mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias.

Durante la presentación, el conseller ha destacado que el Govern hace una apuesta clara y decidida por reforzar la protección del Parque Nacional de Cabrera con más inversión y más medios.

"Esta nueva embarcación nos permite dar un salto cualitativo en la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una gestión más eficaz ante el aumento de la presión sobre el medio marino. En este sentido, forma parte del despliegue del Plan de Conservación Marina, que ya se traduce en inversiones concretas y en más medios para proteger de forma efectiva nuestro medio marino", ha concluido.

La embarcación se destinará a funciones esenciales para la gestión del parque, como el control en aguas abiertas, el seguimiento de actividades en el litoral, el apoyo logístico a las tareas de conservación y el transporte y relevo del personal.

Por su parte, la directora del Parque, Maria Valens, ha subrayado que la embarcación permitirá optimizar el control efectivo del parque, tanto en aguas abiertas como en las zonas más sensibles, y reforzar las tareas de seguimiento, conservación y apoyo logístico. "Es una herramienta clave para hacer más eficiente y segura la labor diaria de los equipos de vigilancia", ha afirmado.

La adquisición contribuye a reforzar la protección de la biodiversidad marina y terrestre y a mejorar la eficiencia y la seguridad de las tareas de vigilancia ambiental, al tiempo que impulsa la economía verde mediante equipamiento con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y durabilidad.

El proyecto está alineado con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cumple el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), de acuerdo con la normativa europea vigente.

35 ANIVERSARIO DE CABRERA COMO PARQUE NACIONAL

Cabe recordar que este año se conmemoran 35 años de la declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

Con motivo de esta efeméride y con el objetivo de dar a conocer los valores naturales del parque y reforzar el compromiso de la ciudadanía con su conservación, la Conselleria ha organizado un programa especial de actividades que se llevará a cabo entre los días 24 y 29 de abril.

Las actividades comenzarán con propuestas divulgativas como la charla 'Cabrera en perspectiva', a cargo del exdirector del parque, así como una feria ambiental en el Centro de Visitantes de la Colònia de Sant Jordi, concebida como un espacio de encuentro con entidades vinculadas a la conservación.

El día 29 de abril, coincidiendo con la fecha del aniversario, se llevará a cabo uno de los actos centrales del programa, con la plantación simbólica de una sabina en el Centro de Visitantes, con la participación de entidades sociales.

El programa se completa con visitas guiadas, actividades familiares y propuestas educativas, tanto en el Centro de Visitantes como en la propia isla de Cabrera, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los valores naturales, históricos y culturales del Parque y reforzar el compromiso colectivo con su protección.