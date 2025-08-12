La embarcación tradicional mallorquina 'Rafael' será restaurada durante el próximo año

Momento en el que se ha extraído del mar la embarcación tradicional mallorquina 'Rafael'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha llevado a cabo la extracción del agua de la tradicional 'barca de bou' mallorquina 'Rafael' y la ha trasladado al taller de 'mestres d'aixa' de Son Bonet (Marratxí) en la que será restaurada a lo largo del próximo año.

El acto de izada de la embarcación ha tenido lugar en las instalaciones de los Servicios Técnicos Portuarios y ha contado con la asistencia del conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

La embarcación, ha explicado Bestard, "será sometida a una intervención rigurosa, de acuerdo con lo que marca la ley de patrimonio histórico para aquellos elementos que disponen de la máxima protección".

De este modo, ha proseguido, se garantizará la preservación de una embarcación "de alto valor patrimonial, que ya forma parte del legado histórico y marítimo de todos los mallorquines". El 'Rafael' se construyó en los astilleros Llompart de Palma hace 110 años.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los trabajos se ha llevado a cabo durante toda la mañana de este martes en el puerto de Palma, donde la barca, tipo 'llaüt', permanecía amarrada desde el pasado 11 de junio, cuando atracó procedente de Palamós.

Las tareas han consistido en el izado y extracción del agua de la embarcación. Posteriormente, se ha transportado en un camión de grandes dimensiones hasta el taller de 'mestres d'aixa'.

Ahí, pese a que se encuentra en buenas condiciones de navegabilidad, será sometida a una revisión completa y a la renovación de aquellos elementos deteriorados.

En principio se retirará toda la pintura y se revisarán la tablazón y las cuadernas. En el caso de que hubiera que sustituir alguna pieza de la barca, se hará de acuerdo con la tradición, técnica y material del taller de 'mestres d'aixa'.

Los cabos de jarcia y maniobra se harán nuevos, al igual que la motonería. El motor también se revisará a fondo así como el palo mayor, el botalón y las velas, ha indicado la institución insular.

Durante su estancia en el taller el 'Rafael' será visitado principalmente por escolares, quienes podrán conocer de primera mano su importancia patrimonial y cultural.

Se trata de una 'barca de bou' de las llamadas de primera generación. Fue construida con maderas de encina y olivo para las cuadernas y forrada con pino y tiene 12,90 metros de eslora, 4,40 metros de manga y 1,33 metros de puntal.

El Consell de Mallorca y la actual propiedad de la embarcación han firmado un convenio de colaboración por el que se concreta la cesión gratuita de uso temporal de la embarcación hasta la finalización del proceso de compra por parte de la institución insular.