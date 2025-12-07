Emergencias activa la alerta amarilla por nieblas en Mallorca

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado la alerta amarilla --índice de gravedad 0 (IG0)-- del Plan Meteobal en Mallorca, ante la previsión de que durante la madrugada y primeras horas del lunes puedan producirse bancos de niebla en Mallorca.

Así lo ha informado Emergencias en un mensaje publicado en la red social 'X', del que se desprende que la alerta responde al aviso activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 8 de diciembre, en el interior y sur de Mallorca.

Así, este lunes, a partir de las 00.00 horas se activará aviso amarillo por riesgo de nieblas densas, que se espera que puedan reducir la visibilidad a 400 metros.

Ante esta situación, el 112 ha compartido una serie de consejos sobre qué hacer en caso de nieblas en la carretera, y entre ellos ha recomendado por ejemplo encender las luces antiniebla posteriores y delanteras --las primeras son obligatorias, ha recordado-- para ver y ser visto; no utilizar las luces largas, ya que producen un efecto espejo alumbra al conductor y dificulta la visibilidad; y reducir considerablemente la velocidad y adaptarla al campo de visión.

Además, ha aconsejado utilizar como guía para la conducción las marcas longitudinales del centro y laterales de la carretera; mantener la distancia de seguridad, no invadir el carril contrario y no poner nunca las largas; y, por último, no efectuar adelantamientos bajo ningún concepto, salvo que haya suficiente visibilidad.

Con todo, el Servicio de Emergencias ha solicitado precaución a durante las próximas horas a la ciudadanía, a la que ha instado a seguir sus consejos y llamar al 112 en caso de emergencia.