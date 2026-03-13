Emergencias activa la alerta amarilla por oleaje en Mallorca y Menorca este sábado

Archivo - Una persona sentada frente al oleaje - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, según ha informado en redes sociales.

La alerta, IG0 del Plan Meteobal, responde al aviso amarillo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de las 18.00 horas por olas de tres metros y viento de 50 a 60 kilómetros por hora.

Desde Emergencias piden precaución a la ciudadanía durante las próximas horas, que sigan las recomendaciones de seguridad y que llamen al 112 en caso de emergencia.