Emergencias desactiva la alerta amarilla por lluvias en Mallorca

Archivo - Vista de la catedral de Mallorca un día con cielo con sol y nubes en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha desactivado el Índice de Gravedad 0 (IG-0 /amarillo) por lluvias en Mallorca.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Emergencias ha informado de la actualización de las alertas del Plan Especial contra Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal).

Concretamente, según ha detallado, en Mallorca se ha desactivado la alerta amarilla por lluvias aunque continúa vigente la alerta por fenómenos costeros. Mientras, en Menorca sigue activa la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. Y, En Ibiza y Formentera ya este sábado se desactivaron todas las alertas, ha recordado.

Emergencias ha solicitado no obstante a la población que siga haciendo caso de sus consejos y mantenga la precaución, especialmente en las zonas con avisos activos de la Aemet. Y, finalmente, ha recordado que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112.