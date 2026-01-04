Emergencias desactiva las alertas por lluvias en Baleares y activa el IG-0 por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca

Archivo - Imagen de recurso. Oleaje. Temporal Marítimo. - 112 BALEARES - Archivo

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha desactivado las alertas por lluvias en Baleares y ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

En un mensaje en la red social 'X', Emergencias ha informado de la activación de la alerta por meteorología adversa en Mallorca y Menorca, que responde al aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este próximo lunes.

Prácticamente toda Mallorca, a excepción del sur e interior de la isla, y toda Menorca estarán este próximo lunes en aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros, por viento del norte y nordeste de 50 a 60 km/h --fuerza 7-- y olas de tres metros.

En la Serra de Tramuntana, norte y nordeste de Mallorca y en Menorca los avisos de la Aemet permanecerán activos desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas. En el Levante de Mallorca, éstos se activarán a partir de las 12.00 horas, hasta las 23.59 horas.

Los avisos de la Aemet por riesgo de fenómenos costeros se mantendrán en Mallorca durante todo el martes día 6 de enero, con olas que podrían llegar a ser de en torno a cuatro metros de altura en la Serra de Tramuntana y norte y nordeste de la isla.

También, seguirán los avisos en Menorca, donde no obstante se elevarán a naranja a partir de las 06.00 horas por a riesgo importante de fenómenos costeros, ante la previsión de viento del norte de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de cuatro a cinco metros, con olas máximas que podrían alcanzar los ocho o nueve metros.

Ante este escenario, Emergencias ha pedido precaución durante las próximas horas a la población, a la que ha instado a seguir sus consejos y llamar al 112 en caso de emergencia.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES EN CASO DE TEMPORAL MARÍTIMO

En caso de temporal marítimo, Emergencias 112 ha recordado la importancia de no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje, ni a los lugares donde las olas rompan con fuerza.

En esta línea, ha recomendado no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua podría arrastrar; además de evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico y si se dispone de embarcación, asegurar su amarre.

Con todo, ha apuntado que si alguien cae al agua hay que llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para indicarlo a los servicios de salvamento.