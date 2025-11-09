Emergencias desactiva todas las alertas por fenómenos adversos en Baleares

Archivo - Vista del oleaje en Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 en Baleares ha desactivado todas las alertas por fenómenos meteorológicos adversos en la comunidad autónoma.

Así, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social 'X', ha quedado igualmente desactivado el Plan Especial contra Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal).

Hay que recordar que este fin de semana Baleares se ha visto afectada por una borrasca, que obligó a activar distintas alertas por lluvias y tormentas, viento y fenómenos costeros.

El sábado por la tarde, y a medida que se fue estabilizando la situación meteorológica, se desactivaron las alertas por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera. Posteriormente, ya este domingo por la mañana, se ha desactivado la alerta por lluvias en Mallorca y, finalmente, a esta hora ya se han desactivado todas las alertas por fenómenos meteorológicos adversos en el conjunto de Baleares.

Tampoco hay avisos activos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha mantenido el aviso por fenómenos costeros hasta las 11.59 horas en Menorca.