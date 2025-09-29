Emergencias gestiona 15 incidencias en Mallorca y una en Menorca por las lluvias

Imagen de recurso del Servicio de Emergencias 112 en Baleares - RED SOCIAL 'X' DEL 112 BALEARES

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha gestionado un total de 15 incidencias en Mallorca y una en Menorca, desde las 14.00 y hasta las 18.00 horas de este lunes, con motivo de las lluvias.

Así lo han comunicado desde el propio 112 a través de un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que se ha detallado que los municipios más afectados han sido Selva (7), Inca (3), Santa Margalida (2) y con menor incidencia se han visto afectados Lloret (1), Muro (1), Palma (1) y Maó (1).

La mayoría de avisos han sido relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública (7), desprendimientos de elementos urbanos (3), incendios agrícolas (2), caída de árboles (1), desprendimientos de rocas (1)y acumulación de agua en la calzada (2).

Con todo, desde el servicio de Emergencias han pedido a la ciudadanía seguir atentos a las previsiones en las próximas horas y llamar al 112 si sufren cualquier incidente.