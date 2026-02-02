Emergencias mantiene activa la alerta amarilla por viento fuerte y fenómenos costeros en Mallorca y Pitiusas

Archivo - Dos personas fotografían el oleaje causado por el viento. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias tiene este lunes activada la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca, Ibiza y Formentera.

Según han informado en redes sociales, igualmente, se mantiene activada la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por vientos fuertes en Ibiza y Formentera.

Ante este escenario, la Dirección General ha pedido precaución a la ciudadanía durante las próximas horas.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo desde las 14.00 horas de este lunes el aviso amarillo por fuerte viento en las Pitiusas, donde podría registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Al mismo tiempo, desde las 18.00 horas estará activo para Pitiusas y Serra de Tramuntana y sur de Mallorca el aviso amarillo por fenómenos costeros, viento del suroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.