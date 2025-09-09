Emergencias mantiene activada la alerta naranja en todas las islas

Palma ha sido el municipio que ha registrado más precipitaciones hasta el momento, con 34,4 l/m2 en el aeropuerto y 26 l/m2 en el puerto

La situación de inestabilidad se mantendrá a lo largo del día y de la madrugada, con precipitaciones de hasta 50 l/m2 y vientos entre 70 y 90 km/h

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha celebrado este martes una nueva reunión del Comité Técnico Asesor con motivo de la activación de la alerta naranja (Índice de Gravedad 1) del Plan Especial ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal) que este lunes se decretó y que continúa en todas las Islas, con el objetivo de realizar una previsión de la evolución de las lluvias y tormentas que se esperan a lo largo de la jornada.

Durante la reunión se han analizado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican que la situación de inestabilidad se mantendrá a lo largo del día y de la madrugada, con precipitaciones de hasta 50 l/m2 y vientos entre 70 y 90 km/h. La tendencia es que este miércoles por la mañana la situación mejore y hacia la tarde las lluvias y el viento desaparezcan.

En cuanto a los datos pluviométricos acumulados hasta el momento, el municipio que ha registrado más precipitaciones ha sido Palma, con 34,4 l/m2 en el aeropuerto y 26 l/m2 en el puerto. Por otra parte, desde la Dirección General de Recursos Hídricos no se han registrado crecidas importantes en el caudal de los torrentes.

CERCA DE MEDIO CENTENAR DE INCIDENTES

En cuanto a los incidentes, por ahora el 112 ha gestionado 49 en Mallorca, la mayoría por caída de árboles (18), inundaciones de bajos (6) y de la vía pública (4), y desprendimientos de riesgo (4). Las localidades más afectadas han sido Palma (24), Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2), con menor incidencia en Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria. A pesar de ello, la situación está controlada.

"El hecho de que se hayan producido tan pocos incidentes se debe a dos factores: que hayan ocurrido de noche y a que estamos constatando que mejora la cultura de autoprotección por parte de los ciudadanos. La población y las instituciones actúan cada vez de manera más responsable, y desde aquí queremos ponerlo en valor. A veces no suceden más incidentes no porque no se den las circunstancias, sino porque el comportamiento de las personas es adecuado a la situación", ha destacado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

La Dirección General de Emergencias ha recordado que la situación se está monitorizando de manera continua y que todos los recursos de emergencia permanecen en alerta para dar respuesta inmediata a cualquier situación de emergencia.

TRANQUILIDAD Y PRECAUCIÓN

Así, destacan que el mensaje a la población continúa siendo de tranquilidad y precaución. Se recomienda seguir las informaciones oficiales que se difundirán a lo largo del día, extremar las medidas de autoprotección y evitar situaciones de riesgo innecesarias.

Desde el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca se aconseja circular con precaución por la Serra de Tramuntana, debido a posibles desprendimientos de piedras y rocas.

RECOMENDACIONES

Ante la posibilidad de que se produzcan incidentes en las próximas horas a consecuencia de las precipitaciones y/o el viento, se recuerda a los ciudadanos que deben extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, circulando preferentemente por autopistas, autovías y carreteras principales, moderando la velocidad e incrementado la distancia de seguridad.

Además, es aconsejable no detenerse sobre un puente, no entrar en zonas inundadas, evitar pasos inferiores y túneles, salir del coche si éste empieza a flotar, y abandonar el coche y dirigirse a zonas más altas en caso de que éste quede inmovilizado por el agua o el nivel de agua llegue al eje.

También se aconseja no cruzar zonas inundadas ni torrentes a pie ni en vehículo, no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras, no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, y evitar actividades al aire libre y en la montaña.

En el hogar, se pide especial atención, adoptando medidas para impedir la entrada de agua en las casas, retirar del exterior todo lo que pueda ser arrastrado, desconectar los aparatos eléctricos, no refugiarse en sótanos y garajes y permanecer en las zonas altas de la vivienda.