Emergencias pide precaución a partir de este domingo por lluvias intensas en Eivissa y Formentera

Archivo - Fuerte oleaje en la playa - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias de Baleares ha pedido "precaución" a la población a partir de este domingo ante la previsión de lluvias intensas en Eivissa y Formentera y, en menor medida, en Mallorca.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este viernes para evaluar las decisiones que deben tomarse ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos en las Islas para los próximos días.

Según ha explicado el jefe de Emergencias, Aurelio Soto, en declaraciones difundidas a los medios, la previsión es que una masa de aire frío que se aproxima a Baleares desde el norte provoque lluvias de cierta intensidad, especialmente en las Pitiusas.

Aunque las primeras precipitaciones podrían caer el sábado, no será hasta la madrugada del sábado al domingo cuando se intensifiquen esas lluvias. En concreto, podrían descargar 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

A partir de las primeras horas de la mañana del domingo se intensificarán aún más las precipitaciones y podrán caer hasta 50 l/m2 por hora. Esta situación se prolongará durante varias horas, por lo que en unas cinco o seis horas se podrían registrar unos 130 l/m2 acumulados, ha señalado Soto.

Estas lluvias, ha indicado, pueden provocar el aumento de los cauces, especialmente de los torrentes, la escorrentía en zonas urbanas o la acumulación de agua en zonas asfaltadas.

En Mallorca, las precipitaciones, que podrán alcanzar los 30 l/m2 en una hora, llegarán aproximadamente a medio día del domingo y no se esperan tan intensas como en Eivissa y Formentera.

El Comité Técnico Asesor se volverá a reunir este sábado para actualizar las previsiones. En todo caso, ha subrayado el jefe de Emergencias, "todo parece indicar que el domingo va a llover con cierta intensidad en Eivissa", por lo que la recomendación sería evitar actividades en el exterior

El 112 aconseja adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También recomienda no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.