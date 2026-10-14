Cambio de tiempo para el fin de semana en Baleares: lluvias fuertes y persistentes y bajada notable de temperaturas

Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este miércoles a través de una nota informativa de un episodio de fuertes y persistentes lluvias para este fin de semana en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, así como de un descenso notable de las temperaturas.

Este sábado llegará un frente al área cantábrica que se extenderá al entorno balear durante la segunda mitad del día, cuando se podrían producir chubascos fuertes y persistentes.

La situación continuará el domingo con más tormentas y precipitaciones intensas y persistentes. Además, las temperaturas bajarán de forma significativa, más notablemente en Eivissa y en el entorno de la Serra de Tramuntana.

El episodio de precipitaciones seguirá durante el lunes, pero las lluvias y tormentas perderán intensidad.

La Aemet ha alertado de que la persistencia de las lluvias podrá provocar acumulaciones significativas que podrían derivar en inundaciones y crecidas de cauces.