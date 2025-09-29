Emergencias pide precaución ante previsión que las tormentas más fuertes lleguen a Pitiusas y Mallorca esta madrugada

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha recomendado precaución ante la previsión de que las tormentas más fuertes lleguen a Ibiza y Formentera y al poniente y sur de Mallorca en las horas centrales de esta próxima madrugada.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern mantiene activada la alerta naranja (Índice de Gravedad 1 / IG-1) del Plan Especial ante fenómenos meteorológicos adversos (Meteobal) en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera; y la alerta amarilla (Índice de gravedad 0/IG-0) en Menorca.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha presidido el Comité Técnico Asesor que se ha reunido por segunda vez esta jornada para coordinar las posibles actuaciones de los diferentes servicios de seguridad y emergencias.

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión continúa como estaba previsto y se espera que la inestabilidad llegará a Ibiza y Formentera durante las horas centrales de la madrugada así como también a la zona poniente y sur de Mallorca, dejando precipitaciones acumuladas de hasta 60 l/m2 en una hora y viento de entre 80 y 90 km/h y algún episodio de granizo.

Durante la jornada de este lunes las lluvias intensas y de corta duración han afectado a la zona del interior y noreste de Mallorca y Menorca dejando acumulados de hasta 49 l/m2 en municipios como Selva.

El balance de incidentes en estos momentos es de 16 --15 en Mallorca y uno en Menorca--. Los municipios más afectados fueron Selva (7), Inca (3), Santa Margalida (2) y con menor incidencia: Lloret (1), Muro (1), Palma (1) y Maó (1). En cuanto a la tipología de incidentes, la mayoría de avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública (7), desprendimientos de elementos urbanos (3), incendios agrícolas (2), caída de árboles (1), desprendimientos de rocas (1) y acumulación de agua en la calzada (2). También se ha tenido que cortar momentáneamente la carretera que une Mancor de la Vall con Caimari, en Mallorca, donde se habían acumulado barro y piedras, pero ya permanece abierta al tráfico con normalidad.

A pesar de continuar en estado de alerta, la Dirección General de Emergencias ha informado que la situación está siendo supervisada de forma constante y que todos los equipos y servicios de emergencia se mantienen preparados para actuar de forma inmediata en caso necesario. Asimismo, se ha pedido a los ciudadanos mantener la precaución, seguir los consejos de autoprotección y las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos innecesarios y evitar desplazamientos por carretera.

Y, en caso de tener que circular por carretera durante las horas centrales de esta madrugada, se recomienda actuar con máxima prudencia y precaución.

Ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas, Emergencias recomienda seguir una serie de consejos básicos en el hogar, en el exterior y en carretera.

En concreto, en el hogar se recomienda asegurar puertas y ventanas; quedarse en las zonas altas de la casa; retirar del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua; trasladar medicamentos, documentos y elementos de valor, así como comida y agua potable a lugares altos de la casa. También los productos peligrosos; evitar sótanos y garajes; y, si el agua ya ha entrado en su casa, desconectar el interruptor general de la electricidad.

En el exterior, se aconsejan las siguientes medidas: en el campo, alejarse de los torrentes y zonas inundables; en zona urbana, buscar refugio en un edificio; y no caminar por zonas con agua en movimiento, ya que a mayor velocidad del agua, mayor peligro.

Finalmente, en carretera se recomienda evitar desplazamientos en coche si no es absolutamente necesario; si tiene que circular, moderar la velocidad e incrementar la distancia de seguridad y hacerlo por autopistas, autovías y carreteras principales; en caso de baja visibilidad, detener el vehículo y señalizar su posición; no entrar en zonas inundables ni aunque parezca que hay poca agua, ya que con poca altura de agua los coches flotan y son fácilmente arrastrados; si el coche empieza a flotar y es arrastrado, salir de forma inmediata --si no se puede por la puerta, utilice la ventana--; abandonar el vehículo y partir a zonas más altas en caso de que el coche se quede inmovilizado por el agua o el nivel de agua ya llegue al eje; llevar el móvil cargado y suficiente combustible en el vehículo; y no estacionar en los puentes, aceras o desembocaduras.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha recordado finalmente que en caso de sufrir una emergencia, se debe llamar al 112 y seguir los canales oficiales de información.