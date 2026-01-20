Emergencias registra 43 incidentes por el temporal, entre ellos el desbordamiento del torrente de Son Bordils

Archivo - Emergencias 112 Baleares - EMERGENCIAS - Archivo

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 43 incidentes por fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos el desbordamiento del torrente de Son Bordils, en Sencelles.

Según han informado desde Emergencias, la mayoría de incidentes han ocurrido en Mallorca, con un total de 26, mientras que en Ibiza ha habito 15 y en Menorca dos. Estos son incidentes desde las 20.00 horas de este lunes a las 13.00 horas de este martes.

Asimismo, los más recurrente han sido por agua en la calzada (20), caídas de árboles (13) y desprendimientos de elementos urbanos (3).