Emergencias señala que los trabajos de recuperación en Ibiza tras las inundaciones van "a buen ritmo"

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias del Govern ha hecho un balance "muy positivo" de la respuesta ante las lluvias e inundaciones que sufrió Ibiza este martes y ha subrayado que los trabajos van "a buen ritmo" gracias a un operativo en el que trabajan cerca de 400 personas con 60 vehículos.

Así lo ha apuntado en la tarde de este miércoles el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en declaraciones a los medios para actualizar y evaluar el estado de la situación en Ibiza.

El director general ha subrayado que las condiciones meteorológicas han mejorado y ha puesto en valor el trabajo "ingente" que se ha hecho para responder a la emergencia por parte de todos los organismos de forma "conjunta, coordinada y eficiente".

En relación con las carreteras, ha informado que la red viaria primaria del Consell Insular de Ibiza está completamente abierta y que se continúa trabajado en la carretera del aeropuerto, donde se trabaja "a muy buen ritmo" para eliminar el agua en la zona de la rotonda del Hipódromo.

"El estado de las carreteras ha sido complicado y es complicado porque todavía hay distorsiones en elementos puntuales, pero hemos conseguido la apertura de todas", ha destacado Gárriz.

Por otro lado, ha indicado que se está trabajando intensamente en la avenida de Santa Eulària, en la ciudad de Ibiza, puesto que es una zona con muchos bajos y viviendas que han sufrido inundaciones. Se prevé que esta noche y durante mañana, ha dicho Gárriz, "se puedan dar buenas noticias".

Entre otras cuestiones, ha apuntado que la instalación de hidrocarburos sufrió una "afectación importante" y que, por ello, se trabaja con la empresa para rehabilitar y recuperar los servicios y, ha agregado, "parece ser" que "ya no habría problemas mañana por la mañana".

En todo caso, se está plantenado también con la compañía un plan de contingencia alternativo por si hubiera algún problema y fuera necesario traer combustible de manera extraordinaria desde fuera de la isla.

Desde Emergencias se ha trabajado también con Endesa y con Red Eléctrica para garantizar el retorno del suministro que afectó inicialmente entre 2.000 y 3.000 personas. Esta miércoles se ha extraído agua de los transformadores afectados y actualmente la instalación del suministro "está garantizada", ha asegurado Gárriz.

En caso de que haya algún edificio que no tenga luz, ha explicado, no es porque no haya suministro eléctrico, sino porque se han visto afectadas las instalaciones de los propios edificios.

"Ahora mismo nosotros lo que estamos trabajando es primero garantizar la seguridad de la población, en segundo lugar garantizar los suministros, en tercer lugar garantizar la movilidad y por tanto en estos tres ejes es en los que nos estamos moviendo", ha expuesto el director general.

En este sentido, no ha avanzado una fecha de cuando podrían terminar los trabajos, aunque ha destacado que "van a buen ritmo". "En todo caso hoy y mañana tenemos un trabajo intenso por delante", ha concluido.