Empleados de la Administración General del Estado en Baleares anuncian una huelga para reclamar una retribución justa

Archivo - Concentración de Insularidad Digna frente a oficina de la Administración General del Estado - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y asociaciones que conforman la plataforma Insularidad Digna han anunciado que convocarán una huelga el 27 de noviembre si no se plantean soluciones para mejorar sus condiciones retributivas.

Así lo han advertido desde UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa este jueves, en la que han subrayado que durante un mes realizarán concentraciones y que la huelga se convocará si no hay "una solución urgente".

En concreto, los empleados públicos de la AGE en las Islas reclaman una indemnización por residencia adecuada, señalando que hace 60 años que no se modifica y que hay diferencias significativas con Canarias, Ceuta y Melilla.

"Si después de este mes no hay un acercamiento por parte de la Delegación del Gobierno y se da una solución, convocaremos la huelga de todos los empleados públicos de la AGE en Baleares --unos 6.500--", han sostenido.