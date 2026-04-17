El empleo turístico en Baleares sube un 11% en marzo y supera los 109.000 trabajadores

Archivo - Un camarero prepara café en un bar. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los afiliados vinculados a actividades turísticas en Baleares aumentaron en el mes de marzo un 11,1% en comparación con el mismo mes de 2025, alcanzando una cifra total de 109.834 trabajadores.

Según los datos publicados este viernes por Turespaña, del total de ocupados en hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos en las Islas, 97.087 son asalariados (12,6% más interanual) y 12.747, autónomos (+0,4%).

En cifras absolutas, Baleares es la cuarta CCAA con mayor aumento en marzo respecto al mismo mes del año anterior en el número de afiliados, con un incremento de 10.941 trabajadores.

A nivel nacional, Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en marzo en España en 115.044 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 2,87 millones de trabajadores, según datos publicados hoy por Turespaña.

Esto supone un incremento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,5% interanual, el empleo turístico supone el 13,2% del total de afiliados.

En marzo los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron interanualmente en términos absolutos en 115.044 trabajadores en alta laboral.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 86.017 afiliados (39.319 en los servicios de alojamiento y 46.698 en los servicios de comidas y bebidas); por el contrario, la variación en marzo fue negativa en agencias de viajes donde se registra un descenso de 10.241 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 39.268 trabajadores.

LOS ASALARIADOS CRECEN CASI UN 5%.

En el tercer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 82,5%) aumentó un 4,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-9,1%) y aumentó en hostelería (5,4%), y dentro de ésta, se incrementó un 9,9% en los servicios de alojamiento y un 4,1% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,5% del total de trabajadores afiliados, se incrementó ligeramente, un 0,7%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 2% debido al aumento en los servicios de alojamiento (23,3%) y de comidas y bebidas (0,3%).

Por su parte, según Turespaña, en las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 28,3% en el número de autónomos.

BALEARES, DONDE MÁS CRECE EL EMPLEO

En marzo de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas excepto en Ceuta y Melilla.

En cifras absolutas, los mayores aumentos se dieron en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Baleares (11,1%), seguida de Andalucía y Cantabria.