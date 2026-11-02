La Empresa Funeraria de Palma aprueba un presupuesto de 11,9 millones para 2027 que incluye 1,8 millones a inversiones

Archivo - Vista del cementerio de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma ha aprobado el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2027, que asciende a más de 11,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,7 por ciento en comparación con la estimación de cierre del ejercicio 2026 y un aumento del 7,1 por ciento respecto al presupuesto inicial de ese mismo año.

Las cuentas, según ha explicado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, prevén una partida de más de 1,8 millones de euros destinada a inversiones en instalaciones y mantenimiento.

La partida inversora más destacada cuenta con 400.000 euros y se dirigirá a la mejora de las instalaciones del tanatorio de Son Valentí. Esta actuación forma parte de un proyecto plurianual con una inversión total de 2,45 millones de euros, que se completará en 2028 con una aportación prevista de 1,91 millones más.

Por su parte, el tanatorio de Bon Sosec dispondrá de una inversión de 186.038 euros para la instalación de una nueva enfriadora, el desarrollo del proyecto de columbarios semisoterrados y la creación de una sala de visualización.

Dentro de las intervenciones programadas en el cementerio de Palma, se destinarán 195.000 euros al proyecto de señalización y 180.000 euros al aglomerado de los sectores 3 y 4. Asimismo, se contemplan 123.903 euros para la primera fase del Bosque de las Cenizas, un espacio arbolado diseñado para esparcir las cenizas de los difuntos de manera respetuosa con el entorno.

En materia de iluminación, el presupuesto asigna 113.000 euros para la renovación del sector 3 y del edificio del Oratorio Central, junto con otros 111.269 euros para el sector 1 del cementerio.

Finalmente, las cuentas reservan una partida de 98.091 euros para la reparación de fachadas y cubiertas, orientada a garantizar el correcto estado de conservación de las infraestructuras.