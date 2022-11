Empresario de Magaluf remarca las amenazas de Sbert cuando le pidió que quitara unas vallas: "Te arruinaré"

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un empresario de Magaluf, que está personado en el juicio del caso Cursach como acusación particular y ha declarado este miércoles como testigo, ha narrado las amenazas del director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, cuando le pidió que cesaran los hostigamientos a sus locales en la plaza Pitiusas. "Te mataré, te arruinaré y en dos años no podrás dar de comer a tus hijos".

Al principio de su declaración, el empresario José Manuel Bover, competencia directa del Grupo Cursach en Magaluf (Calvià), ha reconocido su "enemistad" tanto con Bartolomé Cursach como con Sbert. Bover ha encuadrado los hechos denunciados, la supuesta colocación de unas vallas por parte del Grupo Cursach en la plaza para desviar los clientes a su discoteca BCM, entre los años 2014 y 2016.

A preguntas de su abogada, la letrada Teresa Bueyes, ha explicado que denunció la existencia de estas vallas ante el Ayuntamiento de Calvià y la Policía Local, que hacían "caso omiso". Con lo cual, comenzó a denunciar al Juzgado.

Según el empresario, el Grupo Cursach ponía unas vallas y otras veces otras. Incluso ha destacado que "a veces" las quitaban porque "tenían una inspección", pero después las volvían a colocar. "Durante dos o tres años que yo sepa nunca se adoptó ninguna medida", ha asegurado.

Además, ha remarcado que en 2013 el Grupo Cursach y él hicieron una sociedad para explotar la plaza a medias y así "ahorrar gastos en personal y en bebidas". "Juntábamos lo que hacíamos cada noche y ese año nos fue muy bien. Al año siguiente, Sbert me dijo que no, que el 70% sería para ellos y el 30% para mí. Yo dije que no y ahí empezó todo", ha afirmado.

"A partir de ahí empezaron a poner de todo, incluidas las barreras, y comencé a tener pérdidas", ha narrado, como consecuencia "una noche" se acercó a Sbert: "Le dije 'por favor Tolo, para esto, tengo que dar de comer a mi familia'. Se me acercó a la cara y me dijo 'Te mataré, te arruinaré y en dos años no podrás dar de comer a tus hijos'".