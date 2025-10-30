Empresarios de actividades marítimas trasladan a Prohens sus preocupaciones y necesidades. - CAIB

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (Apeam) ha trasladado este jueves a la presidenta del Govern, Marga Prohens, las necesidades y reclamaciones del sector.

Ha sido durante una audiencia que ha tenido lugar en el Consolat de Mar y que, en palabras del presidente de Apeam, Santiago Mayol, ha sido positivo.

Mayol, que ha acudido acompañado del vicepresidente primero, Juan José Serra; de la presidenta de Menorca, Maria Rosa Cardona, y del presidente de Ibiza y Formentera, Rafael Cardona.

Por parte del Govern, ha participado en el encuentro el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant.

Al término de la audiencia, Mayol ha explicado que han trasladado a la líder del Ejecutivo, temas que preocupan a la patronal como la renovación del memorándum de entendimiento para regular la llegada de cruceros a Palma o la limitación de vehículos.