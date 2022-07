Empresarios de chiringuitos de playa exigen "gestión" para "mantener oferta complementaria de calidad" en Mallorca

En la presentación, este sábado, de la Asociación Adopuma

Empresarios de restauración y chiringuitos de playa de la isla de Mallorca se han unido en torno a la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (Adopuma), presentada este sábado, para exigir al Govern "más gestión y menos prohibición" para "mantener la oferta complementaria de calidad".

Según ha informado el vocal portavoz de Adopuma y propietario de Can Gavella, Jaume Perelló, en declaraciones a los medios, "la unión de los empresarios en torno a Adopuma se enmarca en la voluntad de éstos en unirse para defender sus derechos y, al mismo tiempo, evitar que, debido a las decisiones de la Demarcación de Costas de no autorizar algunas instalaciones temporales de establecimientos de restauración y chiringuitos de playa en multitud de lugares de Mallorca, éstas desaparezcan".

"Los empresarios de estas instalaciones somos los primeros que estamos interesados en la protección del medio ambiente, pero no puede volver a suceder que negocios con más de 60 años de historia, como ha ocurrido este año, vean reducido su volumen de negocio porque Demarcación de Costas no ha dado las autorizaciones para las terrazas de los chiringuitos o para la instalación de sombrillas, siguiendo, pese a no ser éstos vinculantes, informes de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern", ha considerado al respecto.

Pues, para Perelló, "el ejecutivo no puede estar, por un lado, reclamando un turismo de calidad y, por el otro, mientras tanto, cargándose la oferta complementaria de calidad que ofrecen tanto las instalaciones de restauración y chiringuitos como las de hamacas y sombrillas". "Un hotel de lujo puede encontrarse en cualquier ciudad del mundo, pero para ser un destino de calidad hacen falta buenos aeropuertos y buenas carreteras, además de buenos restaurantes y chiringuitos", ha apuntado.

Así mismo, ha defendido que "las instalaciones de playa son una oferta sostenible que genera calidad". "Eso es lo que los empresarios queremos demostrar, no pretendemos poner más chiringuitos, sino hacer el mismo trabajo que años anteriores. No es de recibido que por una guerra política, para ver quien es el más ecologista, haya negocios donde se haya reducido un 75 por ciento el volumen de trabajo y se esté facturando un 25 por ciento de lo que se facturaba en 2021".

Por este motivo, ha exigido que "con independencia del color de quien gobierne, las normas sean claras". Pues, ha asegurado, "denegar licencias a empresarios de restauración y chiringuitos no reduce la gente que viene a la playa, es más, la gente sigue viniendo y, sino hay servicios, compran en comercios próximos o en la venta ambulante y la playa termina llenándose de residuos".

Finalmente, ha lamentado que "no se ha demostrado que el hecho de que no haya chiringuitos en las playas ayude a reducir el impacto del cambio climático". Y, sin embargo, ha enfatizado, "están perjudicando a concesionarios, muchos de los cuales son empresas mallorquinas, no multinacionales". "El Govern debe gestionar, no prohibir y, sin embargo, parece que ésto último es lo único que quiere hacer este ejecutivo", ha sentenciado Perelló.

Por su parte, el presidente de la nueva Asociación, Onofre Fornés, ha explicado que "los empresarios tienen que unirse para ser tenidos en cuenta por la Administración". "Las cosas no se hacen bien. Playa de Muro y Mallorca son un paraíso y en este momento se están cargando aquello en lo que hemos trabajado durante muchos años. Nos tienen totalmente abandonados y pedimos que nos escuchen. Por eso hemos creado ADOPUMA e invitamos a los empresarios que tengan concesiones que se adhieran a nosotros y que nos acompañen para unir nuestras fuerzas", ha manifestado Fornés.

El presidente de Restauración Mallorca CAEB, Alfonso Robledo, ha mostrado su apoyo a Adopuma. "Hay que luchar. Queremos turismo de calidad pero no lo estamos cuidando. Está habiendo problemas en Menorca, se han cerrado tres negocios en Ibiza, se están poniendo trabas a la actividad que hace años se venía desempeñando con normalidad y todo sin avisar. No sabemos de qué vamos a morir", ha explicado Robledo.

"Desde CAEB hemos pedido a los sindicatos que nos echen una mano en esto porque se están perdiendo muchos puestos de trabajo de un día para otro", ha insistido, a la vez que ha animado a empresarios de las demás islas de Baleares a unir sus fuerzas a Adopuma.