Empresarios jóvenes de Baleares piden un marco de conciliación que "responda a la realidad" de los autónomos

La directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, reunida con el presidente de AJE Baleares, Yoann Blanc. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Baleares ha apuntado que trabajará para conseguir que el archipiélago cuente con un marco de conciliación que "responda a la realidad" de los autónomos.

Este es uno de los temas que han tratado la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, y el presidente de AJE Baleares, Yoann Blanc, durante la reunión que han mantenido este jueves, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía y AJE en sendos comunicados.

El encuentro ha servido para conocer de primera mano las "principales inquietudes y necesidades" de los jóvenes empresarios y autónomos de Baleares.

Durante la reunión, el presidente de AJE ha trasladado diversas cuestiones de interés para el colectivo, entre ellas la conciliación de la vida personal y profesional de los trabajadores autónomos, una de las preocupaciones que afectan especialmente a quienes desarrollan una actividad por cuenta propia.

Blanc ha indicado que le han traslado las diferentes medidas que se debatirán en el Congreso de los Diputados en octubre, entre las que figura la bonificación de los seguros sociales durante las baja de maternidad y paternidad, la posibilidad de coger una baja a media jornada o un permiso de lactancia remunerado equiparable a los trabajadores por cuenta ajena.

Ante esta cuestión, Sansó ha trasladado a AJE la voluntad de mantener una cooperación "estrecha" y trabajar conjuntamente para conocer las necesidades del colectivo y estudiar posibles vías de colaboración.

En el marco del encuentro, la directora general también ha puesto en valor las diferentes líneas de apoyo que el Govern tiene actualmente en marcha para los trabajadores autónomos, entre las que destaca el Escudo del Autónomo, destinado a compensar las cuotas de los trabajadores por cuenta propia ante determinadas situaciones.

Asimismo, ha recordado los programas de carácter plurianual Cuota Cero y Consolidados, que ofrecen apoyo a los autónomos en diferentes etapas de su actividad y contribuyen a facilitar tanto el inicio como la consolidación de los negocios.

Durante la reunión también se ha destacado la importancia de la Oficina del Autónomo, un servicio a disposición de los trabajadores por cuenta propia y de quienes quieren iniciar una actividad empresarial. La oficina ofrece información y asesoramiento sobre los recursos disponibles y facilita la realización de los trámites administrativos necesarios para acceder a las diferentes ayudas y programas de apoyo.

El encuentro se enmarca en la voluntad de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía de mantener un diálogo permanente con las asociaciones representativas del tejido empresarial de Baleares y reforzar la colaboración con los agentes que trabajan directamente con los empresarios y autónomos.