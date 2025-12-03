Las empresas familiares de Baleares son de las más resistentes y que más valor aportan de toda España

Representantes de Banca March y la Asociación Balear de la Empresa Familiar, en la presentación del informe. - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las empresas familiares de Baleares son de las más resistentes y que realizan una mayor contribución a la generación de riqueza de toda España.

Son dos de las conclusiones del informe 'La empresa familiar en las Islas Baleares: relevancia y supervivencia', elaborado por la Cátedra Banca March de Empresa Familiar y la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF).

El documento, presentado este miércoles en la sede de la entidad bancaria, revela que el 75% de las empresas familiares del archipiélago tienen más de diez años de antigüedad. Eso, ha indicado el director de la Cátedra, Alfredo Martín, habla de su "elevada estabilidad y madurez empresarial".

Además, su tasa de supervivencia entre 2015 y 2023 fue del 81,5%, por encima de la media nacional, del 77%, lo que sitúa a las Islas como una de las comunidades con mayor resiliencia empresarial.

La investigación, ha proseguido Martín, también ha revelado que las empresas familiares aportan el 81,7% del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad, por encima de la media nacional del 57,8% y situándose entre las regiones punteras.

Además, Baleares es de las autonomías con mayor presencia de empresas familiares junto a Galicia y Canarias, ya que suponen el 93% del total. Hace una década, ha apuntado Martín, representaban alrededor del 87%.

El informe también detalla que esta tipología de empresas generan el 87% del empleo de la comunidad autónoma y que el 55% de ellas se centran en sectores como el comercio, la hostelería o la construcción. En los dos últimos se encuentra por encima de la media nacional.

En términos de desempeño económico, las empresas familiares de Baleares presentan una rentabilidad económica del 4,9% y financiera del 10,5%, que son cifras superiores a las de las empresas no familiares, del 3,6% y el 7,9%, respectivamente.

Además, muestran un menor endeudamiento, del 47,7%, lo que para el director de la Cátedra refleja "una gestión prudente y sostenible de sus recursos", que es "una de las claves de su supervivencia