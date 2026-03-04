La EMT amplía la emisión de la Tarjeta Única de transporte con nuevos puntos de atención en Cort y PalmaActiva

Archivo - Nuevos autobuses de la red TIB de mayor capacidad. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha ampliado la emisión de la Tarjeta Única de transporte con nuevos puntos para tramitarla en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento de Palma y en la oficina de PalmaActiva.

Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se han habilitado dos puntos de atención de la OAC en Cort y otros dos en PalmaActiva. También se ha incorporado una persona de sustitución para cubrir bajas y vacaciones de otros funcionarios de las oficinas para reducir los tiempos de espera.

Esta medida incrementa hasta 640 las citas semanales para adquirir el nuevo documento en sustitución de la Tarjeta Ciudadana, que dejará de ser válida a partir de este mes de abril.

Los espacios se suman a los ya disponibles en la estación Intermodal, la Oficina de Atención al Cliente de la EMT, las oficinas de la red de autobuses TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, así como las oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí.

La apertura de los dos nuevos puntos amplía el total de citas disponibles en los distintos puntos de Palma para tramitar la Tarjeta Única a 6.621.

REFUERZO EN LA ESTACIÓN INTERMODAL

El Ayuntamiento ha recordado que desde el mes de enero también se puso en marcha una nueva sala centralizada en la estación Intermodal para duplicar la capacidad de atención y el número de citas.

La sala dispone de diez puntos de atención, de los cuales cinco son gestionados por el Consorcio de Transportes de Mallorca y cinco por personal de la EMT, y ha supuesto la incorporación de diez trabajadores para reforzar el servicio.

Esta ampliación ha supuesto que las citas semanales en la estación Intermodal han pasado de más de 2.000 a más de 5.000, con un incremento aproximado de 400 citas adicionales por día.

La EMT ha recordado que se debe cancelar la cita en caso de no poder asistir, facilitando así la gestión de los turnos. Además, ha destacado que las personas mayores de 65 años pueden tramitar su tarjeta sin necesidad de cita previa.

El proceso de refuerzo de citas se enmarca en la implantación de la Tarjeta Única, que permitirá viajar con un único título en tren, metro, bus interurbano de la red TIB y bus urbano de la EMT.

Es este sentido, la Junta de Gobierno ha finalizado los convenios intermunicipales vinculados a la Tarjeta Ciudadana por la puesta en marcha del nuevo título con el que se unifica el sistema de transporte el Mallorca.