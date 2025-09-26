La EMT ofrecerá servicios especiales en las líneas 8 y 33 este sábado por el RCD Mallorca-Deportivo Alavés

Cartel con los refuerzos especiales de la EMT de Palma para el partido RCD Mallorca-Alavés. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha el sábado 27 de septiembre un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT en las líneas 8 y 33, de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el Deportivo Alavés en el Estadi Mallorca Son Moix a las 18.30 horas.

El Consistorio aumentará la frecuencia de estas líneas para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados al favorecer el desplazamiento en transporte público, según ha explicado en un comunicado.

Concretamente, la EMT reforzará la línea 8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria pasan con una frecuencia media de 12 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la 8 como de la 33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la 8 realizará su recorrido habitual hasta el área de intercambio de Sindicat.

El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó y s'Escorxador por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, al pasar también por el área de intercambio de plaza de España y facilitar el enlace con otras líneas. Por su parte, los usuarios de Bicipalma pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.