EMT Palma crea una nueva línea que conecta de forma directa Son Espases con Son Xigala, la Vileta y Son Roca

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes la nueva línea de la EMT L36 Circular que conectará los barrios de Son Xigala, la Vileta y Son Roca con el Hospital Universitario de Son Espases.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, esta iniciativa atiende una demanda reiterada de las entidades y, además, con la nueva línea, se recupera el servicio eliminado hace más de ocho años que unía Son Roca y Son Espases mediante la línea 34.

El alcalde de Palma, José Hila, ha explicado que se trata de una línea "muy esperada por los vecinos" y que conectará barrios en los que viven 20.000 personas de forma directa con el Hospital.

"Es un paso más que podemos hacer gracias a la renovación de la flota, porque el hecho de disponer de 165 nuevos buses ha permitido poner en marcha la línea transversal del Eixample y también una línea como esta", ha valorado el primer edil.

La nueva L36 Circular Son Espases prestará su servicio mediante el segundo de los nuevos minibuses de ocho metros de la EMT Palma y tendrá una frecuencia de 45 minutos. Además, permite crear una conexión directa desde los barrios de Son Roca, Son Serra-La Vileta, Los Almendros o Son Peretó, Son Flor y Son Rapinya con el Hospital.

Esta conexión hasta ahora únicamente se había realizado a través del servicio de transporte a demanda desde Son Roca al Hospital Son Espases y, desde este mismo lunes, pasa a tener un carácter regular. En total, tendrá 35 paradas y se convierte en la segunda línea circular de EMT Palma después de haber puesto en marcha la Línea Centro Circular.

PARADAS L36 CIRCULAR SON ESPASES

Las paradas de la nueva L36 Circular Son Espases son Son Espases Consultas Externas, Hospital PalmaPlanas, Can Valero, Can Valero-zona comercial, camí dels Reis-Estadio de Son Moix, camí dels Reis-canonge Sebastià Gili, Son Rapinya, Almendros-son Pacs, Son Rapinya-Parc de Son Muntaner, Son Rapinya-CIDE, Son Quint, Mussol, Son Xigala, Florencia, Pardo Bazán, Son Serra-la Vileta, Son Puig, Son Roqueta, Son Roca-poliesportiu, son Ximelis, parroquia de Son Roca, Son Roca, Son Roqueta, Son Puig, la Vileta, calle Vileta-Maribel, calle Vileta-Saragossa, sa Vileta-Son Peretó, camí dels Reis-Estadio Son Moix, Can Valero-zona comercial, Can Valero, Hospital Palmaplanas y Son Espases-Hospitalización.

La nueva línea prestará su servicio con el segundo de los ocho minibuses nuevos de ocho metros de la EMT que forman parte de la segunda fase de la renovación de la flota y son vehículos más cómodos, con menos emisiones, con menos ruido y que permiten abandonar el diesel de forma progresiva.

Estos nuevos buses tienen un coste de 175.000 euros y suponen importantes ventajas respecto al modelo de furgoneta empleado hasta ahora, ya que duplican la capacidad --33 plazas--, incorporan una rampa de acceso, funcionan con gas natural e integran sistemas de información al usuario de la EMT Palma.