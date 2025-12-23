La EMT de Palma incorpora protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexual y laboral

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, tras la firma del plan de igualdad de la EMT. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha aprobado su plan de igualdad para los próximos cuatro años (2025-2029), que incluye sendos protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexual y laboral.

La aprobación ha llegado después de que la dirección de la empresa pública y los representantes de sus trabajadores alcanzaran un acuerdo este martes, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Se trata del primer plan de igualdad aprobado por la EMT desde la entrada en vigor, en octubre de 2020, del real decreto que regula estas normativas. Se prevé que entre en vigor en los próximos días.

El objetivo general del plan es alcanzar la igualdad de género en un marco de respeto global a los derechos humanos y para ello establece objetivos de igualdad, estrategias y prácticas, así como sistemas de seguimiento y evaluación de las metas fijadas.

En concreto, incorpora un 'Protocolo para la prevención y actuación frente el acoso sexual, por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral' y un 'Protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral'. Incluye también un informe de diagnóstico y otro de auditoría retributiva.

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha expresado su "especial agradecimiento" a la comisión negociadora, a los sindicatos y al personal de la EMT "por su esfuerzo y trabajo este último año, que ha hecho posible la aprobación de este plan y sus protocolos".