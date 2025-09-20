La EMT Palma refuerza sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid de este domingo

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma refuerza sus servicios de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid, que se disputa este domingo, 21 de septiembre, a las 16.15 horas, en el Estadi Mallorca Son Moix.

Se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados, favoreciendo el desplazamiento en transporte público.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de 15 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaça d'Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, la SMAP ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.