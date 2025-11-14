La EMT Palma valida la propuesta de subir el billete sencillo de dos a tres euros en 2026

Archivo - Un autobús de la Línea 4 de EMT (Plaça Columnes - Ses Illetes) en la Plaza de España de Palma, junto a la parada de taxis. Recurso. Archivo. - EMT - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma, celebrado este viernes, ha validado la propuesta de subir el billete sencillo de dos a tres euros en 2026.

No obstante, y dado que este jueves el Congreso aprobó que el transporte público continúe siendo gratuito en Baleares en 2026, esta subida solo afectará a quienes no dispongan de Tarjeta Ciudadana o de la Tarjeta del TIB --válida para viajar en los autobuses de la EMT-- ni de la Tarjeta Única --que los residentes en Mallorca pudieron empezar a solicitar el pasado mes de octubre y que se encuentra en periodo de transición--, o bien que en el momento de subir al autobús no la lleven encima, han explicado desde el Ayuntamiento de Palma.

En todo caso, cabe precisar que la subida del billete sencillo de la EMT de Palma de dos a tres euros en 2026 es una propuesta que todavía tiene que ser llevada al pleno municipal para que sea debatida y, posteriormente, si así se estima, aprobada.

EL PSOE PALMA EXIGE AL ALCALDE QUE RETIRE EL "TARIFAZO" DE LA EMT

Ante la noticia de que el consejo de administración de la EMT ha validado la propuesta de subir el billete sencillo un 50 por ciento y que éste pase de dos euros a tres euros, el PSOE Palma ha exigido al alcalde de 'Ciutat', Jaime Martínez, que retire este "tarifazo".

"El PP y Vox no creen en el transporte público, como se ha demostrado este viernes y como ya pasó con el tarifazo de Bicipalma", según el portavoz adjunto del PSOE en Cort, Francesc Dalmau. Para Dalmau, "tanta suerte que el Gobierno de España ha blindado para 2026 la gratuidad en el transporte público, siempre y cuando se lleve la tarjeta de transporte, si no, se tendrán que pagar los tres euros".

El socialista ha afirmado que "el PP una vez más, como hizo Martínez con Bicipalma este verano, vuelve a incrementar las tarifas y genera un tarifazo en la EMT para que solo unos cuántos puedan beneficiarse del transporte público y no toda la clase trabajadora". "Son dos modelos absolutamente contrapuestos: el mismo día en que el PSOE garantiza la gratuidad para el año que viene, el PP de Martínez incrementa las tarifas del bus", según Dalmau.

El consejo de administración de la EMT ha dado el visto bueno este viernes a la propuesta de aumentar el billete sencillo dentro de la reestructuración que el equipo de gobierno municipal está haciendo motivada por la nueva Tarjeta Única, que supondrá una integración tarifaria con la Tarjeta Intermodal. El primer ejemplo de esta integración, ha lamentado el PSOE Palma, es la propuesta de una subida del 50 por ciento del billete sencillo.

Respecto a ello, Dalmau ha dicho que "la Tarjeta Única genera más dudas que respuestas". Pues, "a día de hoy, no es posible recuperar el dinero que hay en la Tarjeta Ciudadana", que, asimismo, según ha advertido, "se perderá si no se hace nada"; y, además, ha añadido, "las máquinas para cargar no aceptan la nueva tarjeta, una circunstancia que no se ha resuelto", se ha quejado el socialista.