La EMT adjudica la adquisición de los primeros 57 autobuses eléctricos, que se incorporarán a la flota en 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El consejo de administración (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha adjudicado la adquisición de los primeros 57 autobuses eléctricos que se incorporarán a la flota en 2026.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el consejo de administración de la EMT ha adjudicado este viernes los primeros contratos basados en el Acuerdo Marco para la adquisición de 57 nuevos autobuses urbanos eléctricos.

El primer contrato, correspondiente al lote 1, prevé la adquisición de 34 autobuses eléctricos de 18 metros, a un precio unitario de 799.800 euros, adjudicados a Daimler Buses España, con llegada prevista a Palma en mayo de 2026.

El segundo contrato, correspondiente al lote 2, contempla la adquisición de 23 autobuses eléctricos de 12 metros, a un precio unitario de 573.000 euros, adjudicados a BYD Motores Iberia, con entrega prevista en marzo de 2026.

Estos 57 autobuses son los primeros de los 113 vehículos eléctricos que la EMT adquirirá como parte de su objetivo de electrificar la flota. La inversión para esta primera fase asciende a 41 millones de euros, financiados con fondos de la Unión Europea y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El objetivo es que para 2027 más del 50 por ciento de la flota sea eléctrica y 100 por ciento verde, y que en 2030 todos los autobuses sean de cero emisiones, consolidando el compromiso de la EMT con la movilidad sostenible y la modernización de la flota urbana.

En este contexto, el Consejo ha aprobado el inicio del proceso de contratación para el suministro e instalación de 40 puntos de recarga provisionales en el actual centro logístico situado en el Camí Vell de Llucmajor.

El proyecto contempla la instalación de cargadores DC tipo tótem, modelo AXON EASY 180 o equivalente, uno por plaza de aparcamiento, con una potencia mínima garantizada de 150 kW.

Cabe recordar asimismo que, paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la futura construcción del Centro de Operaciones ECO-EMT, que se ubicará en el Polígono de Son Rossinyol.

LUZ VERDE A CREAR BOLSA DE TRABAJO PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Finalmente, este viernes también se ha dado luz verde a la creación de una bolsa de trabajo para contratar a diez auxiliares administrativos a tiempo completo, con un contrato inicial de tres meses, prorrogable hasta seis, para reforzar la plantilla durante el proceso de implementación de la nueva Tarjeta Única.

La selección de personal se realizará mediante un concurso de méritos, conformando una bolsa con 20 aspirantes, siguiendo los criterios establecidos en el Convenio Colectivo de la EMT.

Los interesados deberán presentar su solicitud de manera electrónica a través de la sede electrónica de la EMT-Palma, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOIB.