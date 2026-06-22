La EMT refuerza servicios por los conciertos de Alan Parsons Project y Sergio Dalma y la noche de Sant Joan

Archivo - El primero de los 12 autobuses eléctricos de la EMT de Palma. - AJUNTAMENT DE PALMA - Archivo

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará el servicio de autobuses los días 23 y 26 de junio para facilitar los desplazamientos en transporte público a los conciertos de Alan Parsons Project y Sergio Dalma en el Velòdrom Illes Balears y las celebraciones de la noche de Sant Joan.

Con motivo de los conciertos de Alan Parsons Project, el martes 23 de junio, y de Sergio Dalma, el viernes 26 de junio, ambos programados a partir de las 22.00 horas, la EMT Palma activará refuerzos en la línea 33 (Son Espases-Son Fuster) durante las dos horas previas al inicio de los espectáculos. Esta línea recorre el corredor de General Riera y dispone de una parada próxima al Velòdrom Illes Balears (parada 497).

Estos servicios especiales complementarán la oferta habitual de la línea 33, que en esta franja horaria circula con una frecuencia media de 20 minutos.

Asimismo, las líneas 16 y 19 también dan servicio al corredor de General Riera y tienen parada en la misma ubicación. Una vez finalizados los conciertos, los autobuses estarán situados a la salida del recinto para facilitar el regreso de los asistentes.

Los vehículos circularán por el corredor de General Riera hasta plaza de España, donde los usuarios podrán enlazar con el resto de líneas urbanas en servicio y con la red del Nit Bus.

NOCHE DE SANT JOAN

Por otra parte, con motivo de la noche de Sant Joan, la EMT pondrá en marcha un dispositivo especial para favorecer los desplazamientos hacia y desde las playas durante toda la noche del martes 23 al miércoles 24 de junio.

A partir de las 22.15 horas se reforzará el servicio habitual de las líneas 25 (s'Arenal-plaza de la Reina/Catedral) y 35 (Aquàrium-plaza de la Reina/Catedral).

Desde las 02.00 horas, ambas líneas mantendrán una frecuencia aproximada de 30 minutos durante toda la noche, hasta el inicio del servicio regular del día 24.

Al tratarse de la víspera de un día festivo, la noche del 23 al 24 de junio también estarán operativas todas las líneas de la red Nit Bus, ampliando así las opciones.

Desde la EMT se recomienda consultar las líneas, horarios y posibles actualizaciones del servicio a través de la página web, la aplicación móvil de la EMT Palma y sus perfiles en redes sociales.