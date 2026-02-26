Encuentran los cadáveres de una madre de 80 años y su hijo de 50 en un domicilio de Felanitx

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la aparición de los cadáveres de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en un domicilio de Portocolom, en la localidad de Felanitx (Mallorca).

Fuentes de la investigación han explicado que a primera hora de la tarde se ha recibido el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia.

El Instituto Armado se ha trasladado al lugar y se están investigando los hechos. No se han encontrado indicios de violencia y las primeras investigaciones apuntan a un suicidio.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.