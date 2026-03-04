Encuentran muerto a un indigente que vivía en una caseta en una empresa en la que había trabajado en Selva

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Inca investiga las circunstancias de la muerte de un hombre que fue hallado muerto en una caseta de una empresa de Selva (Mallorca) en la que había trabajado y en la que residía habitualmente.

Fuentes de la investigación han explicado a Europa Press que el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida se produjo este martes alrededor de las 12.30 horas.

La víctima es un hombre de 69 años que, a la espera de los resultados de la autopsia, podría llevar varios días muerto y que residía en una especie de contenedor en la empresa en la que había trabajado.