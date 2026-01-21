Endesa abre una nueva oficina en Andratx con zonas para informar a clientes en el autoconsumo y la movilidad eléctrica

Oficina de Endesa abierta en Andratx. - ENDESA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto en el municipio de Andratx una de sus oficinas 'Punto Endesa', que se ha distribuido en áreas diferenciadas para el el asesoramiento, la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

El establecimiento se encuentra en la calle Mallorca y se ha puesto en marcha con una "clara vocación de proximidad" en el servicio comercial, según ha explicado la empresa en un comunicado.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "totalmente renovada", al ser "más próxima, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

Los nuevos 'Puntos Endesa' incorporan la última tecnología así como una ambientación cálida que evoca los valores del hogar para que los clientes se encuentren "como casa".

"Esta tienda representa un nueva filosofía, un lugar donde cada cual puede encontrar respuesta en sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy próximo. Endesa quiere que sus clientes de Mallorca sientan que está cerca, que les escucha y que les ofrece soluciones reales", ha señalado el responsable comercial B2C de Endesa en Aragón y Baleares, Manuel Fernández-Roca Sanz.

Los nuevos 'Puntos Endesa' suponen un nuevo concepto de atención presencial que se acerca a los clientes desde una perspectiva centrada en la interacción y el asesoramiento en un centro moderno y digital con amplios espacios interactivos".

"Los nuevos centros están pensados para dar una respuesta integral a las necesidades energéticas, asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas a los clientes", han remarcado.

Los nuevos 'Puntos Endesa' cuentan con "espacios abiertos y accesibles", alineados con la identidad de marca de Endesa, junto con una atención omnicanal, al complementar la digitalización con puntos de venta físicos refuerza la experiencia del cliente.

Asimismo, se lleva a cabo una digitalización con la incorporación de pantallas interactivas, gestión de citas en línea y asesoramiento digital.

La oferta ampliada aporta soluciones de autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos y climatización eficiente. Allí, el cliente podrá ver 'in situ' los productos y las soluciones energéticas que se ofrecen, recibir recomendaciones personalizadas sobre los servicios de luz y gas que más se adapten a sus necesidades.

También se ofrece una experiencia personalizada con áreas diferenciadas para clientes residenciales pero también para pequeñas empresas y autónomos.

"Gracias a este nuevo concepto, Endesa refuerza su estrategia de ofrecer una experiencia omnicanal a los clientes, es decir, que puedan gestionar todas sus necesidades de manera ágil a través de múltiplos y varios puntos de contacto con la compañía", han puntualizado.

Esta nueva apertura se enmarca dentro de la visión de Endesa de "liderar una transición energética justa y próxima", al apoyar a las personas en su camino hacia un consumo "más eficiente, responsable y sostenible".

Precisamente, con este objetivo de poner al cliente en el centro de su estrategia y ofrecerle un valor añadido nació el programa 'Para Ti', uno de los programas pioneros de fidelización del sector.

Este se centra en el ahorro directo, con el que los clientes acumulan puntos y los pueden intercambiar fácilmente por descuentos en sus facturas de luz y gas; ventajas exclusivas en el acceso a descuentos en marcas y experiencias destacadas; y la gamificación y recompensas, con iniciativas como 'Premiamos tu Eficiencia', los clientes pueden obtener más puntos optimizando su consumo energético.