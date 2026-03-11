Endesa anuncia dos nuevos programas de becas para los estudiantes de Baleares durante el Job Day UIB

Estand de Endesa durante el Job Day de Baleares en la UIB. - ENDESA

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha anunciado este miércoles dos programas de prácticas remuneradas y becas dirigidos a estudiantes y recién titulados durante la feria de empleo de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Según ha explicado la compañía en un comunicado, el programa START, anunciado durante el Job Day UIB, está dirigido a estudiantes de grado y de máster oficiales que necesiten realizar prácticas para completar sus estudios, mientras que el programa SWING está destinado a quienes ya hayan finalizado o estén a punto de finalizar su formación.

El programa START incluirá prácticas remuneradas, con horario compatible con la actividad académica y una duración máxima de seis meses, de acuerdo con la normativa de cada universidad de origen.

Endesa ha señalado que su oferta se centrará principalmente en perfiles relacionados con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque también se incluirán otras disciplinas. La empresa ha subrayado su compromiso de impulsar el talento femenino en estas áreas.

5.500 MILLONES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

El anuncio se produce en un contexto de refuerzo de 5.500 millones de euros destinados a la modernización y ampliación de las redes de distribución eléctrica, lo que supone un incremento del 36 por ciento respecto al plan anterior.

Según Endesa, la red eléctrica es un activo estratégico para garantizar la calidad del suministro, favorecer la integración masiva de energías renovables y asegurar la flexibilidad que requerirá un sistema eléctrico descarbonizado.

La compañía ha destacado que la ampliación de las redes de distribución será central en la transición energética y será "indispensable" para conectar a los nuevos consumidores, integrar la generación distribuida y avanzar en la digitalización del sistema.