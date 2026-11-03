Endesa destina más de 324.000 euros a reforzar la red de distribución de Sant Josep

Trabajos de mejora de la red de Endesa en Eivissa - ENDESA

EIVISSA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial e-distribución, ha destinado 324.369 euros a reforzar la red de distribución eléctrica de Sant Josep de sa Talaia, en Eivissa, con cuatro actuaciones de renovación del conductor subterráneo de media tensión en la zona de Caló d'en Real.

En conjunto, los trabajos afectan a 993 metros de red y benefician a 2.281 clientes de la zona, según ha informado la eléctrica en un comunicado.

Las actuaciones consisten en la renovación del conductor entre diversos centros de transformación de Caló d'en Real y en un apoyo de la red con el objetivo de incrementar la capacidad de la infraestructura y mejorar la operatividad. Dos de las actuaciones, que suman 581 metros, ya están en servicio y otras dos, con 412 metros, cuentan con los trabajos acabados y están pendientes de su puesta en servicio.

La renovación de estos tramos permite disponer de una red más robusta y preparada para dar respuesta a la evolución de la demanda eléctrica, especialmente en zonas que experimentan incrementos de consumo durante los meses de mayor actividad.

Además, la mejora de la infraestructura contribuirá a reforzar la calidad y la continuidad del suministro y a mejorar la respuesta de la red ante eventuales incidencias. Las actuaciones se enmarcan en las inversiones de Endesa destinadas a modernizar y reforzar la red de distribución, adaptando las infraestructuras a les nuevas necesidades energéticas.