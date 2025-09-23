Endesa detecta 732 fraudes eléctricos entre enero y junio en Baleares, unos dos al día

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en Baleares 732 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de dos casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de más de diez millones de kilovatios hora.

Según recuerda la eléctrica, la manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es, según ha señalado la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), un problema en aumento últimamente que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana.

Detrás del fraude eléctrico existe un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. Además, implica un coste económico para todos los consumidores a través de la factura, y tiene efectos perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico.

PLANTACIONES DE MARIHUANA

Según indica Endesa, uno de los causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones indoor, que utilizan instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que "causan estragos en las instalaciones".

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor. Cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados.

Entre enero y junio se han desmantelado en Baleares dos plantaciones indoor. El volumen de energía recuperado en estos fraudes alcanza los 148.792 kWh.

La colaboración de Endesa con las Fuerzas de Seguridad es clave en la lucha contra el fraude y para profundizar en la prevención y búsqueda de los delitos que afectan a los servicios esenciales de producción, distribución y suministro de energía eléctrica.

IA, COMO ALIADA CONTRA EL FRAUDE

Al margen de la colaboración con las Fuerzas de Seguridad, Endesa utiliza desde 2017 modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía. Se parte del historial de inspecciones existente realizadas entre los 12 millones de puntos de suministro, los patrones de consumo, la información sobre los equipos de medida, y la información meteorológica, datos que se utilizan para detectar de forma más precisa la probabilidad de que exista un fraude.

El uso de la IA, combinada con la información que proporcionan los equipos de supervisión avanzada que se instalan en la red de distribución, contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros. Una vez en campo, elementos como las pinzas amperimétricas o los videoscopios ayudan a los trabajadores a sacar a relucir el fraude.

La eléctrica ha recordado finalmente que España es el único país de nuestro entorno que no contempla pena de privación de libertad por el delito de fraude eléctrico. En el marco legal español este delito no contempla agravantes ni computa para la reincidencia.