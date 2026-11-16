Endesa detecta un fraude eléctrico cada cinco horas y media en su red de Baleares - ENDESA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha detectado 1.191 fraudes eléctricos en Baleares entre enero y septiembre de este año, lo que supone una media de más de cuatro casos al día, equivalentes a una estafa cada cinco horas y media, aproximadamente.

La empresa ha explicado este lunes en un comunicado que la energía asociada a estos fraudes llega a más de 14 millones de kilovatios hora, que corresponden al consumo anual de más de 4.000 hogares.

En el conjunto del Estado, e-distribución ha detectado más de 56.300 fraudes durante los nueve primeros meses del año, una media de más de 200 casos al día, es decir, un fraude cada siete minutos.

La cifra supone un incremento de casi 1.900 expedientes, un 3,4 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. La energía recuperada asociada a estos robos de energía, ha añadido la empresa, alcanzó los 630,6 millones de kilovatios hora, equivalentes al consumo de más de 180.000 hogares.

Estas cifras mantienen la tendencia al alza registrada en 2025, que cerró con 72.700 fraudes eléctricos detectados, el dato más elevado de los últimos cinco años.

No obstante, Endesa ha apuntado que, en muchas ocasiones, el problema no termina cuando se detecta y se desmantela un fraude, sino que en zonas especialmente afectadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está ligado a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales van seguidas a menudo de nuevas reconexiones que vuelven a sobrecargar la red en cuestión de horas o días.

"El resultado es una situación de fraude reiterado que perjudica especialmente a las familias y a los negocios que cumplen con sus obligaciones y dependen de un suministro eléctrico seguro y de calidad", han añadido.

El incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones de suministro "es solo una solución temporal", ya que se genera un efecto llamada, aumentan las conexiones ilegales y la red se vuelve a sobrecargar. En algunas zonas, la potencia multiplica por cinco la que sería necesaria en función del número de habitantes, pero el consumo ilegal satura la red.

En este sentido, han apuntado que el impacto del fraude eléctrico sobre la calidad del suministro "es evidente". En entornos con un elevado nivel de fraude, las protecciones de la red, que normalmente se activan de manera excepcional ante defectos o averías, actúan reiteradamente por sobrecarga de consumo y se pueden llegar a producir picos de hasta 15 fusibles fundidos al día, con las consiguientes interrupciones del suministro eléctrico.

Estos cortes afectan a la totalidad de los clientes conectados a esa parte de la red que, en la mayoría de los casos, tienen su instalación y el contrato de servicio legalizados.

La manipulación de las instalaciones eléctricas supone, además, un riesgo "muy grave" para quien comete el fraude, para los vecinos que comparten la misma infraestructura eléctrica manipulada y sin garantías de seguridad suficientes, y para los operarios de las compañías distribuidoras que trabajan sobre el terreno, ya que pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones.

"Esta creciente vinculación del fraude eléctrico con actividades delictivas no solo agrava los riesgos para la red y para los vecinos, sino que también se traduce en un incremento de la violencia que afrontan en su día a día los trabajadores que operan sobre el terreno", ha asegurado la empresa.

Las agresiones a técnicos de e-distribución y de las empresas contratistas que trabajan en el campo se han multiplicado por más de tres desde 2024. Además, la tendencia continúa en 2026, ya que hasta septiembre ya se había superado en cerca de un 20 por ciento el total de agresiones registrado durante todo 2025.

Según Endesa, la conexión entre fraude eléctrico, criminalidad y violencia se hace especialmente visible en las plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas y naves industriales. Entre enero y septiembre de este año, e-distribución ha desmantelado 1.075 fraudes vinculados a plantaciones de marihuana, con un volumen de energía defraudada de 106 millones de kilovatios hora. Esto supone desmantelar, de media, una plantación conectada ilegalmente a la red cada seis horas, cuatro al día.

Cada plantación consume de media la electricidad equivalente a 80 viviendas y, en algunas zonas, la concentración de este tipo de instalaciones satura la red y puede provocar que el resto de vecinos se quede sin suministro. En el caso de Baleares, el registro correspondiente a los nueve primeros meses de 2026 identifica dos expedientes vinculados a plantaciones de marihuana, con 153.569 kilovatios hora de energía asociada.